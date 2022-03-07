ÇAVUŞ RÜTBESİ ALAN TEK KADIN İTFAİYECİ
ÇAVUŞ RÜTBESİ ALAN TEK KADIN İTFAİYECİ
0
CEPHEDE EVLİLİK!
CEPHEDE EVLİLİK!
0
TEK KİŞİLİK DEV PROTESTO!
TEK KİŞİLİK DEV PROTESTO!
0
KORONAVİRÜS KAÇ CAN ALDI?
KORONAVİRÜS KAÇ CAN ALDI?
0

Ukraynalı çift cephede evlendi!

Rusya birliklerinin Ukrayna'daki ilerleyişi sürerken, Kiev'deki savunma birliklerinde işgale karşı savaşan bir çift cephede düzenlenen törenle evlendi. Çiftin 22 yıldır birlikte olduğu ve 18 yaşında da bir kızlarının olduğu öğrenildi

Ukraynalı çift cephede evlendi!
07 Mart 2022 Pazartesi 11:16

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de işgale karşı savaşan bir çift, Rusya'nın işgaline karşı kurulan cephede evlendi.

22 yıldır birlikte olan ve 18 yaşında bir kızları bulunan Lesia İvaşenko- Valeriy Filmonov çifti, cephede diğer savaşçıların da katıldığı bir törenle ilişkilerini resmileştirdi. Törene Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ve kendisi gibi eski dünya boks şampiyonu olan kardeşi Vladimir Kliçko da katıldı.

Rus işgalinin başlamasının ardından işinden ayrılıp yerel savunma birliklerine katılan gelin, düğünde askeri üniformasını çıkarmadı ancak duvak takıp çiçek taşıdı. Damat ise başında koruyucu şapkası ve asker kıyafetiyle düğüne katıldı.

Dün düzenlenen törende konuşan gelin, “Mutluyum çünkü eşim yanımda ve hayattayız. Düşmanı püskürteceğiz, topraklarımızı geri alacağız ve kazanacağız” dedi.

Daha sade bir tören beklediğini söyleyen İvaşenko, “Beraber savaştığım kardeşlerim bana sürpriz yapıp bu töreni hazırladı” diye konuştu.

Etiketler; #ukrayna #rusya #düğün #evlilik #cephede evlilik
Önceki Haber
Erkek Gümüş Yüzük Nereden Alınır? Popüler Erkek Yüzük Modelleri
Sonraki Haber
Benzine de motorine de yine zam bekleniyor! Motorin 22 lirayı aşacak!
Savaşta 12. gün! Geçici ateşkes ilan edildi!
Savaşta 12. gün! Geçici ateşkes ilan edildi!
0
BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna’dan ayrıldı
BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna’dan ayrıldı
0
Taraftarlar kavga etti! Futbol sahası kan gölüne döndü!
Taraftarlar kavga etti! Futbol sahası kan gölüne döndü!
0
Rusya, bir havaalanını yok etti!
Rusya, bir havaalanını yok etti!
0
Ukrayna, Rus helikopterin vurulma anını paylaştı. İşte o görüntüler...
Ukrayna, Rus helikopterin vurulma anını paylaştı. İşte o görüntüler...
0
Bunu da gördük! Üç kız kardeşle aynı anda evlendi
Bunu da gördük! Üç kız kardeşle aynı anda evlendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.