Ukraynalı çift cephede evlendi!

Rusya birliklerinin Ukrayna'daki ilerleyişi sürerken, Kiev'deki savunma birliklerinde işgale karşı savaşan bir çift cephede düzenlenen törenle evlendi. Çiftin 22 yıldır birlikte olduğu ve 18 yaşında da bir kızlarının olduğu öğrenildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de işgale karşı savaşan bir çift, Rusya'nın işgaline karşı kurulan cephede evlendi.

22 yıldır birlikte olan ve 18 yaşında bir kızları bulunan Lesia İvaşenko- Valeriy Filmonov çifti, cephede diğer savaşçıların da katıldığı bir törenle ilişkilerini resmileştirdi. Törene Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ve kendisi gibi eski dünya boks şampiyonu olan kardeşi Vladimir Kliçko da katıldı.

Rus işgalinin başlamasının ardından işinden ayrılıp yerel savunma birliklerine katılan gelin, düğünde askeri üniformasını çıkarmadı ancak duvak takıp çiçek taşıdı. Damat ise başında koruyucu şapkası ve asker kıyafetiyle düğüne katıldı.

Dün düzenlenen törende konuşan gelin, “Mutluyum çünkü eşim yanımda ve hayattayız. Düşmanı püskürteceğiz, topraklarımızı geri alacağız ve kazanacağız” dedi.

Daha sade bir tören beklediğini söyleyen İvaşenko, “Beraber savaştığım kardeşlerim bana sürpriz yapıp bu töreni hazırladı” diye konuştu.