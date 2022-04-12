Ukraynalı kadını kaçırıp, günlerce tecavüz edip, öldürdüler!

Rusya'nın savaş çıkardığı Ukrayna'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Kiev yakınlarında genç bir kadının Rus ordusu için çalışan Çeçen askerler tarafından kaçırılıp, günlerce tecavüze uğradığı daha sonra da katledildiği öğrenildi

Ukrayna'da Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un ordusuna bağlı askerlerin bir kadını kaçırıp günlerce tecavüz ettikten sonra öldürdüğü iddia edildi.

Rus işgali altındaki ülkede Rusya lideri Vladimir Putin'in sağ kollarından Çeçenistan lideri Kadirov'un birlikleri de Ukrayna ordusuna karşı savaşıyor. İşgalin başından bu yana Rus ve Çeçenistan askerlerine yönelik tecavüz ve işkence iddiaları gündemden düşmüyor.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, Çeçen askerler Tetiana Zadorozhniak isimli Ukraynalı kadını tam da savaştan kaçmaya hazırlanırken Kiev yakınlarındaki Makariv bölgesinde bulunan evinden kaçırıp yakınlardaki bir yere götürdü. İddiaya göre, genç kadın burada günlerce esir tutuldu, askerlerin tecavüzüne uğradı ve en sonunda da boğazı kesilerek öldürüldü.

İddiayı dile getiren Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Geraşenko, Telegram ve Twitter hesabında genç kadının öldürüldüğü söylenen kanlar içindeki bir odanın videosunu da paylaştı.

Rus askerlerin kadını kurtarmak için eve yaklaşan kişileri de ölümle tehdit ettiği belirtildi. Bölgedeki görgü tanıkları, Çeçen askerlerin evden çıkmalarına izin vermediklerini ve Tetiana'ya yardım edemediklerini anlattı.

Rus ordusunun Kiev çevresinden çekilmeden önce geçen ay ortasında Tetiana’yı vahşice katlettiği, cansız bedenini yakıp evin bahçesine gömdüğü öne sürülüyor.

Öte yandan Daily Star, kadını katleden Çeçen askerin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasına da yer verdi. Ukraynalı kadının geçen sene corona virüsü nedeniyle eşini kaybettiği ve çocuklarıyla yalnız kaldığı, işgal başladıktan sonra ülkeden ayrılamadığı söyleniyor.