ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ
ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ
0
KUYRUĞU İLE ÜNLÜ OLDU!
KUYRUĞU İLE ÜNLÜ OLDU!
0
MARATON İZMİR'E ULUSLARARASI SERTİFİKA
MARATON İZMİR'E ULUSLARARASI SERTİFİKA
0
HASTALARA MİZAHLA DESTEK OLUYOR
HASTALARA MİZAHLA DESTEK OLUYOR
0

Ukraynalı kadını kaçırıp, günlerce tecavüz edip, öldürdüler!

Ukraynalı kadını kaçırıp, günlerce tecavüz edip, öldürdüler!
12 Nisan 2022 Salı 09:37

Rusya'nın savaş çıkardığı Ukrayna'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Kiev yakınlarında genç bir kadının Rus ordusu için çalışan Çeçen askerler tarafından kaçırılıp, günlerce tecavüze uğradığı daha sonra da katledildiği öğrenildi

Ukrayna'da Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un ordusuna bağlı askerlerin bir kadını kaçırıp günlerce tecavüz ettikten sonra öldürdüğü iddia edildi.

Rus işgali altındaki ülkede Rusya lideri Vladimir Putin'in sağ kollarından Çeçenistan lideri Kadirov'un birlikleri de Ukrayna ordusuna karşı savaşıyor. İşgalin başından bu yana Rus ve Çeçenistan askerlerine yönelik tecavüz ve işkence iddiaları gündemden düşmüyor.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, Çeçen askerler Tetiana Zadorozhniak isimli Ukraynalı kadını tam da savaştan kaçmaya hazırlanırken Kiev yakınlarındaki Makariv bölgesinde bulunan evinden kaçırıp yakınlardaki bir yere götürdü. İddiaya göre, genç kadın burada günlerce esir tutuldu, askerlerin tecavüzüne uğradı ve en sonunda da boğazı kesilerek öldürüldü.

İddiayı dile getiren Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Geraşenko, Telegram ve Twitter hesabında genç kadının öldürüldüğü söylenen kanlar içindeki bir odanın videosunu da paylaştı.

Rus askerlerin kadını kurtarmak için eve yaklaşan kişileri de ölümle tehdit ettiği belirtildi. Bölgedeki görgü tanıkları, Çeçen askerlerin evden çıkmalarına izin vermediklerini ve Tetiana'ya yardım edemediklerini anlattı.

Rus ordusunun Kiev çevresinden çekilmeden önce geçen ay ortasında Tetiana’yı vahşice katlettiği, cansız bedenini yakıp evin bahçesine gömdüğü öne sürülüyor.

Öte yandan Daily Star, kadını katleden Çeçen askerin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasına da yer verdi. Ukraynalı kadının geçen sene corona virüsü nedeniyle eşini kaybettiği ve çocuklarıyla yalnız kaldığı, işgal başladıktan sonra ülkeden ayrılamadığı söyleniyor.

Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #tecavüz #çeçen asker
Önceki Haber
Iğdır'da iki kişi silahla vurularak öldürüldü!
Sonraki Haber
Maraton İzmir’e uluslararası sertifika
Kuyruğu ile sosyal medyada viral oldu!
Kuyruğu ile sosyal medyada viral oldu!
0
Uçakta çamaşırını yıkadı! Görenler şoke oldu!
Uçakta çamaşırını yıkadı! Görenler şoke oldu!
0
Ukrayna açıkladı: 19 bin 500 Rus askeri öldü!
Ukrayna açıkladı: 19 bin 500 Rus askeri öldü!
0
Ukrayna'da bulunan toplu mezardan 40 sivilin cesedi çıktı!
Ukrayna'da bulunan toplu mezardan 40 sivilin cesedi çıktı!
0
Rusya bu kez tren garını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Rusya bu kez tren garını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
0
Zelenskiy açıkladı: Rus ordusu taktik değiştirdi
Zelenskiy açıkladı: Rus ordusu taktik değiştirdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.