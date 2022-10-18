Ünlü şarkıcı konser sırasında düşüp öldü!

Asıl adı Michael Benjamin olan ancak sahnede Mikaben ismini kullanan Haitili şarkıcı, Paris'te yaklaşık 10 bin kişiye konser verdiği sırada bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti.

Fransa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Asıl adı Michael Benjamin olan ancak sahnede Mikaben ismini kullanan Haitili şarkıcı, Paris'te verdiği konser sırasında bir anda yere yığıldı. 41 yaşındaki şarkıcının hayatını kaybettiği açıklandı. 20 bin kişilik kapasiteye sahip Accor Arena'da grubu CaRiMi ile sahne alan Haitili şarkıcı, aniden bayılarak yere düştü. Mikaben'in kalp krizi geçirdiği belirtildi. Görgü tanıkları, tahminen 10 bin kişinin izlediği konserde ünlü şarkıcının, Ou Pati şarkısını seslendirdikten sonra sahneden inmeye hazırlanırken birden yere yığıldığını söyledi.