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Ünlü yazar Wilbur Smith hayatını kaybetti

Kitapları Türkçe'ye de çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith'in dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ünlü yazar Wilbur Smith hayatını kaybetti
14 Kasım 2021 Pazar 09:44

Macera ve gizem odaklı hikayeleriyle tanınan ve kitapları aralarında Türkçe’nin de olduğu 30 farklı dile çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith yaşamını yitirdi.

88 yaşındaki Smith’in dün sabah okuma yaptığı ve yazı yazdıktan sonra akşam saatlerinde evinde öldüğü belirtildi. Dünya kitapları çapında 140 milyondan fazla satan Smith’in 49 kitabının büyük çoğunluğu Courtney ailesinin dünya genelinde yaşadıkları maceralara odaklanıyor.

İlk kitabı When the Lion Feeds’i 1964’te yayınlayan ve bir anda şöhrete kavuşan Smith’in ölüm haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Smith’in menajeri Kevin Conroy Scott ise, “Wilbur Smith bir ikondu ve hayranları onun kitaplarını satın alıp sonraki nesillere bırakırdı” dedi.

Etiketler; #wilbur smith #ölüm #yazar ölüm #wilbur smith ölüm
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