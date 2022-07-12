UZAYIN EN DETAYLI FOTOĞRAFI
UZAYIN EN DETAYLI FOTOĞRAFI
0
ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?
ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?
0
GÖZTEPE'DE MANCE İDDİASI
GÖZTEPE'DE MANCE İDDİASI
0
BANKALARDAN PARA ÇEKEMEYİNCE...
BANKALARDAN PARA ÇEKEMEYİNCE...
0
banner776

Uzayın en detaylı fotoğrafı yayınlandı

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu James Webb’in çektiği ilk tamamen renkli fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin ve en detaylı fotoğrafı olduğu belirtildi

Uzayın en detaylı fotoğrafı yayınlandı
12 Temmuz 2022 Salı 12:17

Dün Beyaz Saray’daki etkinlikle ABD Başkanı Joe Biden’a verilen bilgilendirme sırasında James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ilk tamamen renkli ve bugüne kadar uzak evrenin çekilmiş en derin ve en detaylı fotoğrafı paylaşıldı. NASA’dan yapılan açıklamada, James Webb’den alınan bu ilk fotoğrafın bugüne kadar uzak evrenin en derin ve en detaylı fotoğrafı olduğu ve kızılötesinde şimdiye kadar gözlemlenen en soluk nesneler de dahil olmak üzere binlerce galaksinin fotoğrafta yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Webb’in, Yakın-Kızılötesi Kamerası (NIRCam) tarafından çekilen bu fotoğrafın, Webb’in ‘İlk Derin Alanı’ (First Deep Field) olarak bilinen galaksi kümesi SMACS 0723’ü 4.6 milyar yıl önce ortaya çıktığı şekliyle göstermekte olduğu belirtilirken, “Webb evrendeki en erken galaksileri ararken, araştırmacılar yakında galaksilerin kütleleri, yaşları, geçmişleri ve bileşimleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye başlayacaklar” denildi. Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobundan gelen bu fotoğrafın, teleskobun ilk tamamen renkli görüntüleri arasında olduğu ve gün içerisinde diğer fotoğrafların da yayınlanacağı ifade edildi.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası ortaklık olan James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021’de Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan ESA’nın Ariane 5 roketiyle fırlatılmıştı. Yaklaşık 1 ay sonra Webb, Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan hedefi ikinci Lagrange noktasına (L2) noktasına ulaşmıştı. NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uzay #renkli fotoğraf #uzayın fotoğrafı
Önceki Haber
Biden'ın oğlunun telefonundan çıkanlar ABD'yi karıştırdı!
Sonraki Haber
Kuşadası'nda turist sevinci! 16 bin kişi geldi!
Biden'ın oğlunun telefonundan çıkanlar ABD'yi karıştırdı!
Biden'ın oğlunun telefonundan çıkanlar ABD'yi karıştırdı!
0
Bankadan para çekemeyen binlerce Çinli'den olaylı protesto
Bankadan para çekemeyen binlerce Çinli'den olaylı protesto
0
Rusya bu kez roketle saldırdı: Çok sayıda sivil öldü!
Rusya bu kez roketle saldırdı: Çok sayıda sivil öldü!
0
Elon Musk Twitter'dan vazgeçti!
Elon Musk Twitter'dan vazgeçti!
0
Aldatıldığını öğrenen kadın kocasının penisini kesti!
Aldatıldığını öğrenen kadın kocasının penisini kesti!
0
Japonya'da vurulan eski başbakan hayatını kaybetti!
Japonya'da vurulan eski başbakan hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.