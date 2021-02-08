"Uzaylılar dünyaya iniş yaptı"

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ve meşhur bilim insanı Stephen Hawking'le de yakın çalışan Avi Loeb, uzaylıların dünyaya iniş yaptığını duyurdu

“Evrende yalnız mıyız” sorusuna yanıtlar sık sık farklı coğrafyalardan ve akademik geçmişe sahip insanlardan gelirken, dünyanın önde gelen saygın üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör Avi Loeb, uzaylıların çoktan dünyayı ziyaret ettiğini iddia etti.

Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth isimli kitabını yayınlayan 58 yaşındaki Loeb, uzaylıların yaklaşık 5 yıl önce dünyayı ziyaret ettiğini yazdı.

2018 yılında vefat eden ünlü astrofizikçi Stephen Hawking ile yakın temasta çalışan Loeb, “2017 yılının Ekim ayında uzaylı ziyaretçiler dünyaya geldi. Astronomlar çok hızlı hareket eden bir obje gördü ve bunun başka bir yıldızdan gelmiş olduğuna kanaat getirdi” dedi.

HIZLANMAK İÇİN IŞIK KULLANIYORLAR

Bu ziyaretçilere Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumuamu adını verdiğini söylerken, “Kullandıkları araç bir tekneye benziyordu fakat hızlanmak için ışık kullanıyorlardı” dedi. Bilim dünyasında birçok insanın kendisini eleştirdiğini de söyleyen Loeb, “Biz kendimizi eşsiz ve özel görme küstahlığına sahibiz. Burada doğru yaklaşım mütevazı olmak olmalı. Başka kültürler olduğunu bilmeli ve onları bulmaya çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

Bilim insanı, “uzay gemisinin” güneşin etrafında döndükten sonra beklenmedik bir şekilde hız kazandığını da söyleyerek, “Normalde meteorların yakınlarındaki bir yıldızın çıkardığı gaz ya da parçacıklar tarafından hızlanması normal bir şey fakat orada böyle bir durum yoktu. Ayrıca parlayıp sönüyordu. Bu da onun parlak bir metalden yapılma olduğunu gösteriyor” dedi.