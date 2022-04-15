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Vahşet! Hayvanları canlı canlı dondurmuş!

ABD’nin Arizona eyaletinde ölü hayvanların dondurucuda saklandığı ihbarı üzerine adrese giden polis, Michael Patrick Turland (43) adlı bir kişinin dondurucusunda 183’e yakın köpek, tavşan ve kuş türü buldu. Turland bazı hayvanları canlı canlı dondurduğunu itiraf etti

Vahşet! Hayvanları canlı canlı dondurmuş!
15 Nisan 2022 Cuma 14:00

Mohave ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın polisi arayarak daha önce Turland’a üreme amaçlı yılan verdiğini ancak Turland ve eşinin ortadan kaybolduğunu ihbar etti. 3 Nisan günü Turland’ın evine giden polis evin aylar önce boşaltıldığını ve garajdaki dondurucuda çok sayıda ölü hayvan bulunduğunu tespit etti.

94 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Polis ve Hayvan Kontrol Memurları, garajda 183 donmuş hayvanın bulunduğu ifade ederek bu hayvanların arasında köpekler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar, fareler, sıçanlar ve tavşanlar olduğunu tespit etti. Polis yaptığı açıklamada hayvanların birçoğunun, vücut pozisyonları nedeniyle canlı olarak donmuş gibi göründüğünü belirledi. Sorgulanan Michael Patrick Turland, bazı hayvanları canlıyken dondurduğunu itiraf etti. Polis, Turland’ın gözaltında tutulduğunu ve 94 ‘hayvanlara eziyet’ suçundan mahkemeye çıkacağını belirtti.    


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #hayvan dondurma #katil #hayvan dondurucu
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