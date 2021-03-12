DÖVME ADAM!
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Vücudunun yüzde 98'i dövme ile kaplı

Almanya'da yaşayan emekli postacı 72 yaşındaki Wolfgang Kirsch,vücudunun yüzde 98’i, dövmeyle kaplı olması nedeniyle 'Almanya’nın en fazla dövmeye sahip' kişisi kabul edildi

Vücudunun yüzde 98'i dövme ile kaplı
12 Mart 2021 Cuma 15:03

Almanya’nın Prenzlauer Berg kentinde yaşayan 72 yaşındaki emekli Wolfgang Kirsch, üllkede "70 yaşın üzerindeki en fazla dövmeye sahip kişisi " olarak kabul edildi. Dövme adam lakaplı Kirsch’in vücudunun yüzde 98'i dövme ile kaplıyken, toplamda vücudunda 86 büyük dövme ile 17 piercing bulunuyor. Kirsch, dövme piercing için toplamda 30 bin dolar (yaklaşık 230 bin TL) harcadığını ve tüm işlemleri 20 yıl boyunca 720 saatte yaptırdığını söyledi. Emekli postacı Kirsch, ilk dövmesini 46 yaşında yaptırdığını açıkladı.


SADECE AYAK TABANLARINDA DÖVME YOK


Kirsch basına yaptığı açıklamada sadece ayak tabanlarında dövme olmadığını ve sokakta insanların kendisini durdurup fotoğraf çektirmek istediğini açıkladı. Guinness Dünya Rekorları'na göre Yeni Zelandalı Gregory Paul McLaren, "Dünyanın en dövmeli adamı" unvanına sahip.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #almanya #dövme #dövmeli adam
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