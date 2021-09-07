YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
0
DİŞLERİNİZİ BÖYLE FIRÇALARSANIZ...
DİŞLERİNİZİ BÖYLE FIRÇALARSANIZ...
0
FUAR'DA CEM ADRİAN KONSERİ
FUAR'DA CEM ADRİAN KONSERİ
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER!
0

Yağmur yağsın diye, kız çocuklarını çıplak gezdirdiler!

Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi

Yağmur yağsın diye, kız çocuklarını çıplak gezdirdiler!
07 Eylül 2021 Salı 14:56

BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor.

Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.

Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hindistan #hindistan yağmur #yağmur yağsın diye
Önceki Haber
Başkan Kılıç’tan Tunç Soyer’e “metro” teşekkürü
Sonraki Haber
Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi
Tünel kazarak hapisten kaçtılar!
Tünel kazarak hapisten kaçtılar!
0
Uzayda biber yetiştiriyorlar
Uzayda biber yetiştiriyorlar
0
ABD'de sel: Çok sayıda ölü var
ABD'de sel: Çok sayıda ölü var
0
Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu
Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu
0
'Senyör'lerden Hırvatistan'da 10. Yıl Marşı
'Senyör'lerden Hırvatistan'da 10. Yıl Marşı
0
Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi ama...
Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi ama...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.