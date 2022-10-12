'Yaşayan Nostradamus'tan korkutan iddialar!

Koronavirüs salgınından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar yaşanan tüm olayları tahmin eden "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Athos Salome, ABD'nin 2024 veya 2026 yıllarında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini öne sürdü. Salome, ABD'yi kast ederek, "Gökten bir şeyler düşecek ve hiçbir şey kalmayacak, bu savaşın başladığına dair bir uyarı olacak" dedi

Michel de Nostre Dame yani bilinen adıyla Nostradamus, dünyanın en büyük kahinlerinden biri olarak tanınıyor. Brezilyalı Athos Salome ise 'yaşayan Nostradamus' olarak ün kazanırken, son dönemde tutturduğu kehanetleri ile dikkat çekmişti.

Covid-19, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü gibi 21'inci yüzyıla damga vuran olayları tahmin eden Salome, tüyler ürpertici yeni iddialarda bulundu. Salome, daha önce 3. Dünya Savaşı'nın çoktan başladığını öne sürmüştü ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden 44 gün önce bu işgalin haberini vermişt

"GÖKTEN BİR ŞEYLER DÜŞECEK VE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK"

Brezilya'nın Divinópolis kentinde yaşayan 36 yaşındaki Salome, İngiliz tabloid gazete Daily Star'a konuştu. Salome, ABD'nin 2024 veya 2026 yıllarında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini öne sürdü. Salome, ABD'yi kast ederek, "Gökten bir şeyler düşecek ve hiçbir şey kalmayacak, bu savaşın başladığına dair bir uyarı olacak" dedi. Uluslararası basında modern Nostradamus olarak bilinen Salome, 'bir çift büyük lider ABD'yi cehenneme çevirmek için birleşecek. Daha önce yaşadığımız 11 Eylül saldırılarından bile daha yıkıcı olacak." dedi.

Salome, "ABD ihanete uğrayacak ve işgal edilecek, saldırıyı bir süredir planlıyorlar ve 11 Eylül 2001 saldırısından bile kötü olacak" dedi. "Yeni bölümün arkasında iki büyük lider var. Üçüncü Dünya Savaşı geliyor. 2023 için yeni trajediler planlanıyor, ancak 2024 hatta 2026'da daha büyük şeylerin gerçekleşmesi olası" diyen Salome, 2023 kehanetlerinin Şubat, Nisan ve Temmuz aylarının büyük trajedilere işaret edebileceğini düşündüğünü de dile getirdi.

"KORKU VE PANİK YARATMAK İÇİN KONUŞMUYORUM"

36 yaşındaki kahin, tahminlerini korku ve panik yaratmak için değil yetkililerin tepki vermesini sağlamak için dile getirdiğini belirtirken, "Bu tür şeylerin yaşanmasını önlemek için zamanımız var." dedi. Sözlerine, "Kendimi bir falcı olarak görmüyorum. Tahminler halkı umutsuzluğa sürüklemeden bir uyarı olarak yapılmıştır. Bu umutsuzluk için bir neden değil, daha çok tahminlerin büyük liderlere ulaşması ve en kötüsünü önlemek için bir şeyler yapılmasını umut ediyorum. İnsanlar zarar görmeden önce bombayı etkisiz hale getirmeleri gerekiyor" diye devam etti.