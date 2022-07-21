"Yaşayen en çekici kadın" belli oldu

İngiltere'de yayınlanan bir erkek dergisi, 2022'nin "Yaşayan en çekici kadınını" seçti. Herkesin kim olduğunu merakla beklediği isim eski golf profesyoneli Paige Spiranac oldu. Güzel isim, bir kulüpte eğlenirken objektiflere yansıdı

Dünya genelinde yayın yapan çeşitli dergiler, hayranlarının ilgisini çekmek adına çeşitli yarışmalar ve ödül törenleri gerçekleştiriyor. İngiltere'de geniş bir kesim tarafından tanınan ünlü bir derginin seçtiği 'yaşayan en çekici kadın'ın kim olacağı çok merak ediliyordu, bu isim sonunda belli oldu.

Dergi, yapılan kapalı oylama sonucunda 2022'nin "Yaşayan en çekici kadınını", eski golf oyuncusu Paige Spiranac olarak belirlendi. Sarışın güzel, yüz hatlarının haricinde sportif fiziğiyle de göz kamaştırıyor.

İngiltere'de bu senenin en çekici isminin kim olacağı merakla bekleniyordu. Bu unvanı alan Paige Spiranac, bir gece kulübünde eğlenirken objektiflere yansıdı. İlginin güzel ismin üzerinde olması dikkatlerden kaçmadı.