Yataş Saraybosna'da mağaza açtı

Yataş Grup, Saraybosna'daki ilk Enza Home mağazasını açtı. Açılışa Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç ve Bosna Hersek Ticari Ataşesi Sevgin Güngör de katıldı.

Açılışta konuşan CEO Öztaşkın, Bosna Hersek pazarındaki hedeflerinin 4 yılda 4 mağaza açmak olduğunu söyledi. Saraybosna Enza Home mağazasının açılışıyla, Grubun yurtdışındaki mağaza sayısının da 74'e ulaştıgını söyleyen Öztaşkın, şunları söyledi: "Yataş Grup olarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye pazarındaki gücümüzü yurtdışına da taşımak için mağaza ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Balkan ülkeleri de bizim için en önemli pazarlar arasında geliyor. Balkanlar'da şu anda Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya'da hizmet veriyoruz. 2020 hedeflerimiz arasında Sırbistan, Ukrayna, Hırvatistan gibi ülkelerde mağazalarımızı açarak Balkanlarda daha fazla kitleye hitap etmek de var. Bugün açılışında bulunduğunuz mağazamız ile Bosna Hersek'te olmaktan son derece mutluyuz. 4 yıl içinde Banja Luka ve Mostar şehirleri de dahil olmak üzere Bosna'da 4 mağaza açarak daha çok Bosnalıyı Enza Home ve Yataş Bedding kalitesiyle tanıştırmayı arzu ediyoruz."