Yeniden İstanbul'da

Türkiye'nin 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yaptığı, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1, 9 yıl aradan sonra 2020 yılı takvimi kapsamında 15 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışla birlikte Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor.



Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olarak 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi projesinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun. 2013 yılından bu yana gözümüz gibi baktığımız,Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Intercity İstanbul Park'taki büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtacağız" dedi.