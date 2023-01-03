İZMİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE DE ÇİP
İZMİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE DE ÇİP
0
ÜNLÜ İSİM KAZA GEÇİRDİ!
ÜNLÜ İSİM KAZA GEÇİRDİ!
0
İNSANA, HAYVANA, DOĞAYA ZARARLI!
İNSANA, HAYVANA, DOĞAYA ZARARLI!
0
TIP OKUDU, AŞÇI OLDU!
TIP OKUDU, AŞÇI OLDU!
0

Yenilmezler serisinin ünlü ismi kaza geçirdi! Durumu ağır!

Yenilmezler serisinin ünlü ismi Jeremy Lee Renner, ABD'de kar küreme aracının altında kalarak yaralandı. Ünlü oyuncunun durumunun ağır olduğu öğrenildi

Yenilmezler serisinin ünlü ismi kaza geçirdi! Durumu ağır!
03 Ocak 2023 Salı 09:30

ABD'de kar küreme aracının altında kalarak yaralanan ünlü aktör Jeremy Lee Renner, hastanede tedavi altına alındı.

Mini televizyon dizisi Hawkeye'de aynı isimle başrolü canlandıran Renner, Nevada'daki arazisinde karları temizlerken, kullandığı kar küreme aracının bacağını ezmesi sonucu yaralandı.

Hayranlarının sosyal medyadaki paylaşımlarına göre Renner'a ilk müdahale komşuları tarafından yapılırken, ciddi şekilde kan kaybeden oyuncu hava ikmal aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Yerel yetkililer, ülkede son yaşanan kar fırtınasının etkili olduğu Nevada'da bir hastanede tedavisi devam eden 51 yaşındaki yıldız oyuncunun durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Renner'ın geçirdiği kaza sonrası, birçok sanatçı arkadaşı da sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yenilmezler #jeremy lee renner
Önceki Haber
İzmir'de Bir Fidan Bir Dünya kampanyası yeniden başlıyor!
Sonraki Haber
Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz: İzmir'de bizi kimse göz ardı edemez!
Meksika'daki bir hapishanede isyan çıktı: 14 kişi öldü!
Meksika'daki bir hapishanede isyan çıktı: 14 kişi öldü!
0
Eski Papa 16. Benedict yaşamını yitirdi
Eski Papa 16. Benedict yaşamını yitirdi
0
Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti
Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti
0
ABD'de felaket sürüyor! Bir kadın aracında donarak öldü!
ABD'de felaket sürüyor! Bir kadın aracında donarak öldü!
0
Ukrayna'da savaşta ölen sivil sayısı açıklandı: 6 bin 884!
Ukrayna'da savaşta ölen sivil sayısı açıklandı: 6 bin 884!
0
Mola yerinde öyle bir şeyi unuttu ki...
Mola yerinde öyle bir şeyi unuttu ki...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.