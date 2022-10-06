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Yeşil giyen kadınlar metroyu birbirine kattı!

ABD'nin New York eyaletinde, Times Square metro istasyonunda genç bir kadın ve arkadaşı 6 kişilik yeşil neon giysili bir çetenin saldırısına uğradı

06 Ekim 2022 Perşembe 11:26

İsminin açıklanmasını istemeyen 19 yaşındaki kurban sabah saat 2'den hemen önce kendi doğumgünü kutlamasının ardından arkadaşıyla 42. Cadde'de bir tren platformunda duruyordu. Birden kör edici ve garip giysiler giyen birkaç kadın onlara yaklaşıp saldırmaya başladılar ve çantalarını çaldılar. Olay anları, metrodaki yolculardan biri tarafından kaydedildi.

Kurbanın annesi olayın ardından yaptığı açıklamada, kimsenin yardım etme girişiminde bulunmamış olmasına dikkat çekti. Kızının sebepsizce maruz kaldığı bu korkunç şiddete inanamadığını dile getiren anne, 6 kişilik kadın grubundan birinin bacağında bıçak taşıdığını da ekledi.

Mağdur olan iki genç kadın, olay yerinde tıbbi tedaviyi reddettiler. Ancak anne yaptığı açıklamada, iki genç kadının da vücutlarının diş izleri, morluklar ve eziklerle dolu olduğunu belirtti. Soyguncular hala yakalanmadı.

Etiketler; #abd #yeşil giyen kadınlar #saldırı #metro
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