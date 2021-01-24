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Yok artık! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınları izledi!

ABD'de yaşanan bir olay 'bu kadar sapıklık olur mu' dedirtti

Yok artık! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınları izledi!
24 Ocak 2021 Pazar 13:04

Amerika Dallas'ta ev ve işyerlerine güvenlik kamerası yerleştiren Telesforo Aviles, evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan çekici bulduklarının görüntülerini bilgisayarına yönlendirdi. Sapık adam, kadınları çıplak bir şekilde ve cinsel ilişkiye girdikleri sırada canlı olarak izledi.

Aviles'in dört buçuk yıl içinde 200 kadını 9.600 kez izlediği belirtildi.

Polis, Aviles'in kadınları güvenlik kamera sistemini test etmek için giriş izni alarak kandırdığını söyledi.

Olayın ortaya çıkmasından sonra kadınların çoğu şirketten davacı oldu.

Şirket ise Aviles'in gerekli cezayı alması için FBI ve diğer yetkililer ile çalışmaya başladı. Suçlu bulunması durumunda Aviles en az beş yıl hapis cezası alacak.

Etiketler; #sapıklık #abd
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