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Yok artık! Kadının cinsel organından bardak çıktı!

Yok artık! Kadının cinsel organından bardak çıktı!
18 Mart 2022 Cuma 11:08

Tunus'ta çok ilginç bir olay meydana geldi. 45 yaşındaki bir kadın karın ağrısı ve idrar yapamama şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede ise kadının cinsel organında 8 cm uzunluğunda bir bardak olduğu belirlendi. Kadının ancak 4 yıl sonra doktora gittiği öğrenilirken, bardak ise ameliyatla çıkartıldı

Tunus'ta tıp dünyasını bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Fantezi amacıyla cinsel organına bardak konulan kadın, 4 yıl boyunca 'idrar yapamama' sorunu yaşayıp, sorununu anlatmaya çekindi. Kadın, acılarının dayanılmaz hal almasının ardından doktora gitmeye karar verdi. Habib Burgiba Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede kadında bir terslik olduğu belirlendi.

Doktorlar tarafından çekilen röntgende, kadının mesanesinde bardak olduğu görüldü. Acil olarak ameliyata alınan kadının mesanesinden 8 cm büyüklüğünde su bardağı çıkarıldı.

Doktorlar tarafından konuya ilişkin açıklama da yapıldı. Kadının içinde bulunduğu durum nedeniyle doktora gitmeye çekindiği belirten doktorlar, teşhisin geç konulmasının doğal olduğunu belirtti.

Etiketler; #tunus #cinsel organ #bardak
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