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Yol kenarında görüp köpek diye aldılar ama...

ABD'de yolda gördükleri ve köpek sandıkları köpeği araçlarına alarak eve getiren aile büyük şok yaşadı. Aldıkları hayvanın çakal yavrusu olduğunu öğrenen aile, hayvanı kaçtığı yere geri götürdü

Yol kenarında görüp köpek diye aldılar ama...
12 Mayıs 2022 Perşembe 11:13

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir aile, yolda ilerlediği sırada kenarda titreyen bir hayvan fark etti. Hemen arabadan inen ve köpek sandıkları hayvanı yanlarına alan aile, eve götürerek süt vermeye çalıştı.

Ailenin, hayvanla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından şok eden gerçek ortaya çıktı. Çünkü çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bunun bir köpek değil yavru çakal olduğunu dile getirdi.

Ailenin sosyal medya paylaşımından kısa süre sonra Massachusetts'teki Cape Yaban Hayatı Merkezi de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Merkez, yavru bir çakalın kendi tesislerinden kaçtığını ve her yerde arandığını belirtti.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Evlerindeki hayvanın yavru bir köpek değil de yırtıcı ailesine mensup bir çakal olduğunu duyan aile üyeleri ise büyük korku yaşadı. Evin babası tarafından kafese konulan çakal, Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne geri teslim edildi.

Etiketler; #abd #köpek #köpek sandılar #çakal #çakal yavrusu
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