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Yolunu şaşıran geyik adliyeye girdi

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde geyik, camı kırarak ilçe adliyesine daldı. Polis ekipleri, geyiği zorlukla durdurdu. Polisten yapılan açıklamada, “Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz” denildi

Yolunu şaşıran geyik adliyeye girdi
27 Aralık 2021 Pazartesi 14:56

Olay, ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Transylvania ilçesinde 17 Aralık’ta meydana geldi. Geyik, ilçe adliyesinin cam kapısını kırarak içeriye daldı. Kısa süreli paniğin ardından adliyedeki polis ekipleri, geyiği yere yatırarak durdurabildi. Polisten yapılan ve yaşanan olayı tiye alan açıklamada, “Adliyeye zorla giren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz. Hakim, sert bir uyarıda bulunarak şüpheliyi serbest bıraktı” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #geyik #geyik adliye
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