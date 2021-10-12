Yunanistan'da büyük deprem! İzmir'de de hissedildi

Yunanistan büyük depremle sallandı. 6.2'lik deprem İzmir'de de hissedildi

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın en büyük adası olarak bilinen Girit'te deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan kişilere ilişkin bilgi henüz yok. Kurumlardan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Deprem nedeniyle Türkiye tarafında da sallantı yaşandığı kaydedilirken, vatandaşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine dışarı çıktı.



AFAD: DEPREMİN ŞİDDETİ 6.3

Yunanistan'daki depremle ilgili AFAD'dan da açıklama geldi. AFAD, 6.62 km derinlikteki depremin 6.3 şiddetinde olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye tarafında İzmir başta olmak üzere Ege kıyı şeridinde hissedildiğini belirtti.