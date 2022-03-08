Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Uzlaşabiliriz!

Rusya ile savaşmaya devam eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Donbas ve Kırım bölgeleri ile ilgili dikkat çeken ifadeler geldi. Zelenskiy ise Donbas ve Kırım bölgelerinin tanınmasını tartışabileceklerini ve uzlaşma olabileceğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 13. güne girilirken, bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın işgaline karşı direnen Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın tanıdığı Donbas bölgesi ve daha önceden özerk halini alan Kırım'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Zelenskiy, ABC kanalına verdiği demeçte Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz" sözleriyle yanıtladı.

Bölgelerin geleceği konusunda uzlaşmaya varılabileceğini belirten Zelenskiy, "Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum" dedi.



"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN NASIL YAŞAYACAKLARI"

Zelenskiy, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'da onları kim kabul etmek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz gün harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna'nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk'ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.

NELER OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları Donbas ve Luhanks'ın yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Putin, ulusa sesleniş konuşmasında "Donbas tarihi olarak Rusya'nın parçasıdır. Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez" demişti.