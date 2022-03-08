SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
0
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
0
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
0
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
0

Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Uzlaşabiliriz!

Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Uzlaşabiliriz!
08 Mart 2022 Salı 14:01

Rusya ile savaşmaya devam eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Donbas ve Kırım bölgeleri ile ilgili dikkat çeken ifadeler geldi. Zelenskiy ise Donbas ve Kırım bölgelerinin tanınmasını tartışabileceklerini ve uzlaşma olabileceğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 13. güne girilirken, bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın işgaline karşı direnen Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın tanıdığı Donbas bölgesi ve daha önceden özerk halini alan Kırım'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Zelenskiy, ABC kanalına verdiği demeçte Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz" sözleriyle yanıtladı.

Bölgelerin geleceği konusunda uzlaşmaya varılabileceğini belirten Zelenskiy, "Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum" dedi.


"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN NASIL YAŞAYACAKLARI"

Zelenskiy, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'da onları kim kabul etmek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz gün harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna'nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk'ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.

NELER OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları Donbas ve Luhanks'ın yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Putin, ulusa sesleniş konuşmasında "Donbas tarihi olarak Rusya'nın parçasıdır. Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez" demişti.

Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #zelenskiy
Önceki Haber
Görme engelli Fatma öğretmenin eğitim aşkı
Sonraki Haber
Cv Bank 391 kadını iş sahibi yaptı
Rusya'da polis şimdi de telefonları kontrol ediyor!
Rusya'da polis şimdi de telefonları kontrol ediyor!
0
Zelenskiy'den kaçtı iddialarına yanıt: Korkmuyorum, saklanmıyorum!
Zelenskiy'den kaçtı iddialarına yanıt: Korkmuyorum, saklanmıyorum!
0
Ukraynalı çift cephede evlendi!
Ukraynalı çift cephede evlendi!
0
Savaşta 12. gün! Geçici ateşkes ilan edildi!
Savaşta 12. gün! Geçici ateşkes ilan edildi!
0
BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna’dan ayrıldı
BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna’dan ayrıldı
0
Taraftarlar kavga etti! Futbol sahası kan gölüne döndü!
Taraftarlar kavga etti! Futbol sahası kan gölüne döndü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.