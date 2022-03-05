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Zelenskiy'den NATO'ya sert sözler: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden!

Zelenskiy'den NATO'ya sert sözler: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden!
05 Mart 2022 Cumartesi 09:05

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya sert eleştirilerde bulundu. Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge ilan edilmemesini eleştiren Zelenskiy, bu kararın şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını söyledi. NATO'ya bağlı ülkeleri sert şekilde eleştiren Zelenskiy, "Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor." ifadelerini kullandı

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteledi. "Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve gerçekleştirildiğini" belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"NATO ülkelerinin tüm istihbarat teşkilatları düşmanın planlarını, Rusya’nın taarruza devam etmek istediğini çok iyi biliyor. Dokuz gündür acımasız bir savaş görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar. Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi.
İttifakın bugün yapabildiği tek şey, Ukrayna için tedarik sisteminden 50 ton dizel yakıt göndermekti. (Yakıt) Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakıp daha iyi yanmasını sağlamamız için ama o (memorandum), bizim için zaten Rus birliklerinin ateşinde yandı."

"NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı." diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ama kimi koruyabileceğinizi ve Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini koruyabilip koruyamayacağınızı bilmiyorum. Ortak Avrupa’mız için özgürlüğümüz için ortak özgürlüğümüz için dökülen litrelerce kanımız için litrelerce yakıtla kendinizi bizden koruyamazsınız."

Zelenskiy, "NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #savaş #nato #zelenskiy nato
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