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Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin!

Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin!
28 Şubat 2022 Pazartesi 12:44

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye çağrıda bulunarak, Ukrayna'yı derhal üyeliğe almaları gerektiğini söyledi. Rus askerlere de seslenen Zelenskiy, silah bırakma çağrısı yaptı


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliğine seslenerek, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Savaşan Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumların serbest bıraklıcağını ve savaşın en sıcak noktalarında bu kişilerin suçlarını telafi edeceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler; #zelenskiy #rusya #ukrayna #savaş #rus askerleri
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