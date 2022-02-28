Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Silahlarınızı bırakın ve gidin!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye çağrıda bulunarak, Ukrayna'yı derhal üyeliğe almaları gerektiğini söyledi. Rus askerlere de seslenen Zelenskiy, silah bırakma çağrısı yaptı



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliğine seslenerek, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Savaşan Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumların serbest bıraklıcağını ve savaşın en sıcak noktalarında bu kişilerin suçlarını telafi edeceğini de sözlerine ekledi.