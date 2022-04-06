BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
0
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
0
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
0
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
0

Zelenskiy: Rusya, insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef alıyor

Zelenskiy: Rusya, insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef alıyor
06 Nisan 2022 Çarşamba 14:03

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusundaki "kararsızlığına" tahammül edemediğini belirtti. Rusya'nın insanların geçimlerini elde ettikleri her şeyi hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek." dedi.

Zelenskiy, video bağlantısıyla İrlanda Parlamentosu'na hitap etti.

Rusya'nın gece yine Ukrayna'yı vurduğunu belirten Zelenskiy, Rus güçlerinin insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef aldığını söyledi.

Rusya'nın ihracat için tarımsal yükleri olan gemilerin limanlardan ayrılmasına izin vermediğine dikkati çeken Zelenskiy, "Bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar için açlık bize, sıradan insanlara karşı bir tahakküm aracı, bir silah. Ukrayna, ihracatta dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden biri. Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı her şeyden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, 42'nci gününde Ukrayna'da en az 167 çocuğun öldürüldüğünü aktardı.

"Kiliseleri, sığınakları bile hedef alıyorlar"

Rus ablukası ve saldırısı altındaki Mariupol kentindeki vahşetin boyutunun bilinmediğini ifade eden Zelenskiy, "Rus bombardımanı sonucunda 927 eğitim kurumu, 258 hastane hasar gördü, hatta 78 ambulansa ateş açıldı. Kadın ve çocuklardan başka kimsenin olmadığını kesin olarak bildikleri kiliseleri, sığınakları bile hedef alıyorlar. Bunu yapan ülke, medeni ülkeler arasında olmayı hak etmiyor." diye konuştu.

"Kararsızlığa tahammül edemiyorum"

Rusya'nın Ukrayna'ya sömürgeci bir ordu olarak geldiğini belirten Zelenskiy, Avrupa'da Moskova'ya yönelik yaptırımlar konusundaki kararsızlığa ise tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna'da yaşadığımız onca şeyden sonra, Rus birliklerinin yaptığı onca şeyden sonra herhangi bir kararsızlığa tahammül edemiyorum." dedi.

Hala bazı Avrupalı ​​şirketlerin Rus pazarlarını terk etmediğini ve bunların ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Zelenskiy, "Hala yabancı politikacıları, Rus bankalarının küresel finansal sistemiyle olan bağını kesmemiz gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor. Hala Avrupa'yı Rus petrolünün, Rus askeri makinelerini yeni finansman kaynaklarıyla beslememesi gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın planlarından vazgeçmediği konusunda da uyararak, "Hala tüm Ukrayna halkına boyun eğdirmeyi ve ülkeyi işgal etmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar." ifadesini kullandı.

Çabalarını övdüğü İrlanda'dan savaş karşıtı koalisyonda daha fazla liderlik göstermesini isteyen Zelenskiy, Dublin yönetimine Avrupa Birliği'ni (AB) savaşın bitmesi için daha katı yaptırımlar uygulamaya ikna etmesi çağrısı yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #zelenskiy #avrupa #yaptırım
Önceki Haber
Google Ads Sertifikası Ne İşe Yarar? Önemli Mi?
Sonraki Haber
Zelenskiy: Rusya, insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef alıyor
Köpeklerin masum duruşlarının nedeni belli oldu!
Köpeklerin masum duruşlarının nedeni belli oldu!
0
NATO'dan Rusya'ya tepki: Savaş suçu!
NATO'dan Rusya'ya tepki: Savaş suçu!
0
Darwin'in kayıp defterleri bulundu!
Darwin'in kayıp defterleri bulundu!
0
Rusya'nın asker kaybı artıyor. Son rakamları Ukrayna duyurdu
Rusya'nın asker kaybı artıyor. Son rakamları Ukrayna duyurdu
0
Sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı oldu
Sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı oldu
0
Ukrayna Kiev'de 410 sivil ölü bulundu!
Ukrayna Kiev'de 410 sivil ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.