Zelenskiy: Rusya, insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef alıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusundaki "kararsızlığına" tahammül edemediğini belirtti. Rusya'nın insanların geçimlerini elde ettikleri her şeyi hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek." dedi.

Zelenskiy, video bağlantısıyla İrlanda Parlamentosu'na hitap etti.

Rusya'nın gece yine Ukrayna'yı vurduğunu belirten Zelenskiy, Rus güçlerinin insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef aldığını söyledi.

Rusya'nın ihracat için tarımsal yükleri olan gemilerin limanlardan ayrılmasına izin vermediğine dikkati çeken Zelenskiy, "Bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar için açlık bize, sıradan insanlara karşı bir tahakküm aracı, bir silah. Ukrayna, ihracatta dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden biri. Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı her şeyden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, 42'nci gününde Ukrayna'da en az 167 çocuğun öldürüldüğünü aktardı.

"Kiliseleri, sığınakları bile hedef alıyorlar"

Rus ablukası ve saldırısı altındaki Mariupol kentindeki vahşetin boyutunun bilinmediğini ifade eden Zelenskiy, "Rus bombardımanı sonucunda 927 eğitim kurumu, 258 hastane hasar gördü, hatta 78 ambulansa ateş açıldı. Kadın ve çocuklardan başka kimsenin olmadığını kesin olarak bildikleri kiliseleri, sığınakları bile hedef alıyorlar. Bunu yapan ülke, medeni ülkeler arasında olmayı hak etmiyor." diye konuştu.

"Kararsızlığa tahammül edemiyorum"

Rusya'nın Ukrayna'ya sömürgeci bir ordu olarak geldiğini belirten Zelenskiy, Avrupa'da Moskova'ya yönelik yaptırımlar konusundaki kararsızlığa ise tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna'da yaşadığımız onca şeyden sonra, Rus birliklerinin yaptığı onca şeyden sonra herhangi bir kararsızlığa tahammül edemiyorum." dedi.

Hala bazı Avrupalı ​​şirketlerin Rus pazarlarını terk etmediğini ve bunların ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Zelenskiy, "Hala yabancı politikacıları, Rus bankalarının küresel finansal sistemiyle olan bağını kesmemiz gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor. Hala Avrupa'yı Rus petrolünün, Rus askeri makinelerini yeni finansman kaynaklarıyla beslememesi gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın planlarından vazgeçmediği konusunda da uyararak, "Hala tüm Ukrayna halkına boyun eğdirmeyi ve ülkeyi işgal etmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar." ifadesini kullandı.

Çabalarını övdüğü İrlanda'dan savaş karşıtı koalisyonda daha fazla liderlik göstermesini isteyen Zelenskiy, Dublin yönetimine Avrupa Birliği'ni (AB) savaşın bitmesi için daha katı yaptırımlar uygulamaya ikna etmesi çağrısı yaptı.