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Zelenskiy: Rusya savaştan utanç ve yoksullukla çıkacak!

Zelenskiy: Rusya savaştan utanç ve yoksullukla çıkacak!
16 Mart 2022 Çarşamba 10:07

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından bir açıklama yaptı. Henüz barışın tesis edilmediğini belirten Zelenskiy, görüşmelerin sürdüğünü ve sonucu sabırla beklemenin gerektiğini söyledi. Rusya'nın savaş suçu işlediğini belirten Zelenskiy, sivillerin ve gazetecilerin öldürüldüğünü belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını da sözlerine ekledi

Telegram hesabından halkına seslenen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 3 haftadır sürdüğünü hatırlatarak, "Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz." dedi.

Savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve Rus saldırılarının durması için müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, herkesi diyalogdan çıkan sonuçları sabırla beklemeye davet ederek, "Bu önemli. Zor ama önemli. Çünkü her savaş bir anlaşmayla biter. Toplantılar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bir yandan müzakereler sürerken aynı zamanda Rus ordusunun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Rus askerlerinin, yerel ve yabancı gazeteciler ile sivilleri acımasızca öldürdüğünü aktardı.

Rus askerlerinin, Ukrayna topraklarında savaş suçu işlediklerini belirten Zelenskiy, "İşgalciler savaş suçlarını işlemeye devam ediyor, yerleşim yerlerini ve sivil altyapıları ateşe veriyor, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı füze sayısı 900'ü aştı. Hava saldırılarını saymak ise mümkün değil." diye konuştu.

Rus halkına seslendi

Konuşmasında Rus halkına da hitap eden Zelenskiy, Rus iş insanlarını ve vatandaşları savaşa karşı çıkmaya çağırarak, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını dile getirdi.

"Savaş uçakları henüz gelmedi"

Açıklamasında, Ukrayna tarafına savaş uçaklarının verilmesine söz verildiğini, ama bugüne kadar bu uçakların ülkesine gelmediğini vurgulayan Zelenskiy, "Uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi kararı hala yerine getirilmedi. Henüz onları almadık." açıklamasında bulundu.

Başta Mariupol olmak üzere Ukrayna genelinde 15 Mart'ta açılan insanı koridorlardan 29 bine yakın insanın tahliye edildiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, insanların özel araçlarıyla kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #zelenskiy #savaş
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