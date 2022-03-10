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Zelenskiy, saldırıya uğrayan hastanenin görüntülerini paylaştı

10 Mart 2022 Perşembe 11:03

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin yoğun yaşandığı Mariupol’de saldırılar sonucunu harabeye dönen doğum hastanesinin görüntülerini paylaştı. Zelenskiy, saldırıları kınadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından Rusya'nın saldırısı sonrası harabeye dönen bir doğum hastanesinin görüntülerini paylaştı.

Ötey yandan Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.

Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #savaş #rusya #hastane #zelenskiy
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