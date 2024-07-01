Dünyaca ünlü Arnavut yazar İsmail Kadare, bu sabah sağlık sorunları nedeniyle başkent Tiran'daki evinden Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 88 yaşındaki yazarın hayatını kaybettiği bildirildi. Arnavut makamları, Kadare'nin ölüm nedeni ve detayları konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğruladı.

Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları mesajlarda, Kadare'nin Arnavut kültür ve edebiyatındaki önemine vurgu yaparak üzüntülerini dile getirdi. İsmail Kadare, 28 Ocak 1936'da Arnavutluk'un Ergiri şehrinde doğmuş, başta romanları olmak üzere eserleri birçok dile çevrilmiş ve ulusal-uluslararası pek çok ödül kazanmıştı.