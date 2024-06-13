Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı, Türkiye'de ilk kez Denizli Pamukkale'de düzenlenecek. 14-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, binlerce bisikletçi kıyasıya mücadele edecek.

Denizli, Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de daha önce sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Muğla Bodrum'da düzenlenen bu prestijli yarış, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Denizli Pamukkale'de gerçekleştirilecek.

1000'e yakın sporcu katılacak

Granfondo yarışları, farklı yaş ve seviyelerden bisikletçileri bir araya getiriyor. Denizli'deki yarışta, kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rota bulunacak. 1000'e yakın sporcunun katılacağı bu büyük etkinlik, bisiklet sporunu sevenleri heyecanlandırıyor.

EXPO alanı ve eğlenceli aktiviteler

Yarış öncesi, 14 Eylül'de kurulacak EXPO alanında bisiklet markaları ve sporcu ürünleri stantları yer alacak. Denizli halkı ve sporcular için özel etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Bu etkinlikler, Denizli Pamukkale'nin spor dolu bir hafta sonu geçirmesini sağlayacak.

İl Müdürü İlman ve Organizasyon Sorumlusu Cömert'ten açıklamalar

Denizli Pamukkale Uluslararası Granfondo Bisiklet Yol Yarışı Organizasyon Sorumlusu İlker Cömert, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret etti. Cömert, “Granfondolar her yaş gurubundan Bisikletçilerin mücadele ettiği dünyaca ünlü çok önemli organizasyonlar. Bu yarışlarda 14 yaşında ki sporcu da yarışıyor 70 yaşında ki sporcu da. Bu yarış daha önce Türkiye'de sadece belli başlı bölgelerde yapıldı. Bisiklet sporunu seven daha önceki dönemlerde Bisiklet organizasyonlarına büyük destek veren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ömer İlman sezon başı arayarak bu yarışın Denizli'de yapılmasını istedi. Federasyonu Başkanımızın tensipleri ile bu önemli yarışı Denizli ye aldık. Denizli gerek tarihi doğal güzellikleri ile gerek yabancı turistlerin de gözdesi olması bakımından bu önemli organizasyonu kaldırabilecek bir destinasyon. Bizler Spor özellikle Bisiklet turizmi rotalarına Denizli'yi de ilave etmek istiyoruz. Gerek Denizli Valimiz gerek milletvekillerimiz spora büyük destekler ve bu organizasyonu çok önemsiyorlar. Sağ olsunlar desteklerini ifade ettiler. İl Müdürümüz bu yarışları ve önemini bilen bu yarışın Denizli'ye alınması için önemli bir çaba sarf eden bir bürokrat. İnşallah Denizli'nin tüm dinamikleri ile bu yarışı başarı ile yapıp geleneksel hale getirmek en büyük hedefimiz” dedi.

Cömert ayrıca, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na verdikleri destek nedeniyle Federasyon tarafından gönderilen plaketi İl Müdürü Ömer İlman'a takdim etti. "Denizli'yi bir bisiklet şehri yapmak en büyük hedefimiz" diyen Cömert, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bir etabını da Denizli'den geçirmek istediklerini belirtti.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, organizasyonun Denizli'ye alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlman, “Bisiklet turizmi de son dönemlerde genel turizmin içinde son derece popüler ve ülkelerin önem verdiği bir spor dalı bu yüzden bu tür organizasyonlar Denizli'nin bu spora özellikle Bisiklet Turizmine ne kadar yatkın olduğunu göstermesi açısından son derece önemli” dedi.