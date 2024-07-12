"The Greatest" adıyla izleyiciyle buluşacak olan dizide, Ali'yi canlandıracak isim de belli oldu: Jalen Best.

Projeye Amazon yeşil ışık yaktı

Aylar süren görüşmelerin ardından Amazon, Ali'nin hayatını anlatacak olan dizi için çalışmalara resmen başladı. Parkinson hastalığı ile 32 yıl mücadele eden ve 2016 yılında hayatını kaybeden efsanevi boksörün hikayesi, izleyicilere hem ringdeki zaferlerini hem de ring dışındaki mücadelesini detaylarıyla sunacak. Başlangıçta mini dizi olarak tasarlanan ancak daha sonra drama dizisine dönüştürülen "The Greatest", tüm zamanların en ünlü sporcularından biri olan Ali'nin yaşamını derinlemesine işleyecek.

Muhammed Ali'yi canlandıracak olan Jalen Best, "All American: Homecoming", "Magnum P.I." ve "American Horror Stories" gibi yapımlardan tanınan genç bir yetenek. Best’in Ali’yi canlandıracağı haberinin duyulması, projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

"Dünya onu bir ikon olarak hatırlıyor"

Dizi hakkında yapılan açıklamada, "Dünya onu bir ikon olarak hatırlıyor ama 'The Greatest' bir adam, bir eş, bir baba, bir oğul ve bir erkek kardeşin hikayesi olacak" ifadelerine yer verildi. Efsane boksörün eşi Lonnie Ali ise "Muhammed'in özünü yakalayan Ben Watkins'le birlikte The Greatest'in yapımcılığını üstleneceğim için heyecanlıyım" dedi.

Birçok otorite tarafından tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks şampiyonu olarak kabul edilen Muhammed Ali, 1960 Roma Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette kazandığı altın madalya ile dünya çapında tanındı. Ten rengi nedeniyle bir restorana alınmaması üzerine kazandığı altın madalyayı Ohio Nehri'ne fırlatan Ali, yıllar sonra 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini taşıdığı sırada yeni bir madalya ile onurlandırıldı.

Henüz 22 yaşındayken Sonny Liston’u yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olan Muhammed Ali, zaferinin ardından İslam dinini seçti. Ali'nin İslam ile ilgisi, 1964'te ABD'de Wallace D. Fard Muhammad tarafından kurulan İslam Milleti adlı siyahi harekete katılmasıyla başladı.

Bütün zamanların en iyisi

Parkinson hastalığı yüzünden uzun süre Michigan'daki çiftliğinde gözlerden uzak yaşayan ünlü boksör, ringlerde "Bütün zamanların en iyisiyim" lafını ispatlayarak bir efsane haline geldi. Dört evlilik yapan Ali'nin toplam 9 çocuğu bulunuyordu. Hollywood, 2001 yılında Ali’nin hayatını beyaz perdeye de uyarlamış ve ABD'li ünlü aktör Will Smith'in başrolünde oynadığı "Ali" adlı yapım büyük ses getirmişti.

Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu