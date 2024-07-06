Klasik müziği dinamizmiyle harmanlayan ve dünya çapında milyarlarca dinlenme ve video görüntülemesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hauser, Türkiye'de üç konserlik bir turne için geri dönüyor. Charm Music Türkiye organizasyonuyla STAR TV ve Radyo Voyage medya partnerliğinde, 14 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da ve 17 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Dünya çapında konserler

2Cellos'un kurucu üyesi olarak bilinen Hauser, dünya çapında konserler vererek klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden ilham alıyor. "Smooth Criminal" yorumuyla milyonların kalbini fetheden sanatçı, geniş repertuarıyla ve etkileyici sahne performanslarıyla tanınıyor. Hauser, 2020'de çıkardığı ve büyük beğeni toplayan 'Classic' albümünün devamı niteliğindeki en yeni albümü 'Classic II' ile viyolonselin sınırlarını zorluyor.

Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde kaydedilen albüm, klasik müziğin başyapıtlarını zarif yeni formlarda sunmayı vaat ediyor.