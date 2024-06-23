Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte kapılar saat 19:00'da açıldı. Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan saat 22:00'de sahne aldı ve hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Tarihi mekanın büyülü atmosferi, Mahmut Orhan'ın performansıyla birleşerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Orhan, sahnede sergilediği enerjik performansıyla izleyicileri coşturdu ve birbirinden popüler parçalarını çalarak hayranlarının büyük beğenisini kazandı. "Feel", "6 Days" ve "Save Me" gibi hit şarkılarıyla geceye damgasını vuran DJ, performansıyla izleyenleri büyüledi.

Konser alanında sıkı güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğin sorunsuz geçmesi için geniş bir organizasyon ekibi görev yaptı. Konserin açılışını yerel DJ'ler yaparak, geceye hazırlanan kalabalığı ısındırdı. Mahmut Orhan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte coşku doruğa ulaştı.