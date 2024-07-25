1972 Münih Olimpiyatları'ndan ilham alan ayakkabı tasarımının Münih katliamını çağrıştırması ve Hadid'in reklamdan çıkarılması nedeniyle eleştirilen marka, olayın ardından bir açıklama yaparak özür diledi ve kampanyayı revize edeceğini duyurdu.

Adidas'ın yeni reklam kampanyasında 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabı tasarımı tanıtılıyordu. Ancak, bu tasarımın Münih katliamını hatırlatması ve Bella Hadid gibi Filistinli kökenli modellerin reklamda yer alması, büyük tepki çekti. Katliamda 11 İsrailli sporcu ve bir Alman polis memuru Filistinli saldırganlar tarafından öldürülmüştü.

Adidas'tan özür açıklaması

Adidas, kampanyanın yarattığı olumsuz etkiler üzerine yaptığı ilk açıklamada, "Kampanyamız nedeniyle Münih Olimpiyatları'nda meydana gelen korkunç trajediyle bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Bu bağlantılar kasıtlı değildir ve dünya çapındaki topluluklarda yarattığımız üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dileriz" ifadelerini kullandı. Marka, bu olayın kasıtsız bir hata olduğunu belirterek, kampanyayı revize edeceklerini duyurdu.

"Kampanyayı revize ediyoruz"

Reklam kampanyasında yer alan Bella Hadid, A$AP Nast ve Jules Koundé gibi ünlü isimlerden de özür dileyen Adidas, "Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, A$AP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkiden dolayı özür dileriz ve kampanyayı revize ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Markaya dava açacak

Adidas'ın ikinci özür açıklaması, Bella Hadid'in tepkiler üzerine avukat tutmasının ardından geldi. Us Weekly'ye konuşan Bella Hadid'e yakın bir kaynak, ünlü modelin, kendisini 1972 Münih katliamıyla ilişkilendirecek bir kampanyaya dahil edilmesine tepki gösterdiği ve marka hakkında dava açmayı düşündüğü için avukat tuttuğunu belirtti. Kaynak, "Şiddet Bella'nın görüşleriyle uyuşmuyor" dedi.