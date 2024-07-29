25 Ağustos'ta Threehills Festival kapsamında sahne alacak olan ünlü rapçi, hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Organizasyon, Life Park İstanbul'da düzenlenecek ve birçok yıldız ismi ağırlayacak.

Ünlü isimler sahne alacak

Festivalin organizatörü Anıl Üçtepe, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "25 Ağustos Pazar günü Life Park İstanbul'da 2024 yılının en büyük hip-hop festivalini gerçekleştireceğiz. Dünyanın önde gelen R&B starlarından, platin plak ödüllü ve Spotify'da 1 milyardan fazla dinlenen Tyga ile Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan İngiltere drill müziğinin en dinamik MC’lerinden Russ Millions sahne alacak," dedi.

Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin başarılı hip-hop sanatçıları da sahne alacak. Motive, Lil Zey, Khontkar ve 13 Killoki gibi isimler, festivalin lokal sahnesinde performans sergileyecek. Bu büyük hip-hop şöleninde, birçok farklı sahne performansı izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.