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Konser boyunca hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunan rapçi, İstanbul'da gördüğü ilgiden son derece memnun kaldı. Performansının sonunda TYGA, İstanbul'a ve sevenlerine teşekkür ederek sahneden ayrıldı.

Binlerce hayranının yoğun ilgi gösterdiği konser, enerjik performansıyla dikkat çeken TYGA'nın hit parçalarıyla renklendi. Sahneye çıkmasıyla birlikte coşku doruğa ulaşırken, TYGA hayranlarına eşsiz bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü rapçi TYGA , 25 Ağustos'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, Threehills Festival kapsamında Lifepark İstanbul'da sahne alarak unutulmaz bir performansa imza attı.

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