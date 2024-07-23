Dünyaca ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, Türkiye turu sırasında Muğla'da geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, Milas-Söke yolunda meydana geldi.

Motor tutkusu sonu oldu

Seyir halindeyken başka bir motosikletle çarpışan Ozolina, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpıştığı motosikletin sürücüsü Onur Obut ise ağır yaralı olarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. Motor tutkusuyla tanınan Tatyana Ivanovna Ozolina, TikTok'ta 5 milyon, YouTube'da ise 2 milyon takipçiye sahipti. Genç fenomenin ani ölümü, sosyal medya takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu.