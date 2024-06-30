Antalya'nın gözde turistik yerlerinden biri olan Konyaaltı Sahili, yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Ancak, sahilde bırakılan atıklar, bu doğal güzelliği tehdit ediyor.

Atıklar çevreyi tehdit ediyor

Konyaaltı Sahili, yaz aylarında on binlerce turistin ziyaret ettiği popüler bir plaj. Ancak, sahilde söndürülen ve çakıl taşları arasına gizlenen izmaritler, kuru yemiş ve midye kabukları ciddi bir çevre kirliliğine yol açıyor.

Çakıl taşlarının arasına bırakılan cam şişe kırıkları ve metal kapaklar, plajda güneşlenen ve yürüyen kişilerin sağlığını tehdit ediyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde metrekarede 100-150 arasında izmarit bulunduğunu belirtti. Gökoğlu, bu izmaritlerin sadece görsel değil, aynı zamanda ciddi bir çevre kirliliğine yol açtığını vurguladı.

Sigara izmaritlerinin tehlikeleri

Prof. Dr. Gökoğlu, sahile atılan izmaritlerin sağlığa zararlı kimyasallar içerdiğini ve bunların güneş ışığıyla parçalanarak mikroplastik kirliliğine neden olduğunu belirtti. İzmaritler, yağışlar ve fırtınalarla denize taşınarak deniz yaşamını olumsuz etkiliyor. Gökoğlu, “Sahile atılan izmaritler, kış aylarında yağış, fırtına ve dalgayla denize ulaşıp mikroplastik kirliliğe neden oluyor. İçilip atılan izmarit içerisindeki kimyasallar da denize yayılıyor” dedi.