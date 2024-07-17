2008 yılında güçlü sesi ve etkileyici şarkılarıyla müzik dünyasına adım atan Adele, Las Vegas'taki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından sahnelere ara vereceğini açıkladı. Yeni bir albüm yapma niyetinde olmadığını belirten şarkıcı, "Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum. Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" şeklinde konuştu.

Son performans 23 Kasım'da

2022 yılının sonlarından beri Las Vegas'ta konserler veren Adele, son performansını 23 Kasım'da gerçekleştirecek. Ayrıca, Münih'te düzenlenecek özel konser serisinde de hayranlarıyla buluşacak.

Öte yandan, Adele'nin Londra'ya taşınma kararı aldığı da gündemdeydi. Şarkıcının asistanı Rose Moon'un İngiltere'ye döndüğü ve Adele'nin Londra'ya dönüşünü organize ettiği belirtiliyor. Bir kaynak, "Adele tam bir İngiliz ve Londra her zaman onun için ev olacak" ifadelerini kullandı.