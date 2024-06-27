Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, 15 yıl aradan sonra "KP6 Dünya Turu" kapsamında İstanbul'a geri döneceğini açıklayan Katy Perry, Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

Son olarak 2009 yılında "Hello Katy Tour" ile İstanbul'da sahne alan Katy Perry, bu kez yeni albümü ve enerjisiyle yeniden İstanbul'a geliyor. 11 Temmuz tarihinde yeni albümünün ilk teklisi "Woman's World"ü tüm dijital platformlarda yayınlayacak olan Perry, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Kış aylarında gelmesi bekleniyor

Katy Perry'nin İstanbul'daki konseri, Türk hayranları arasında büyük bir coşku yarattı. Kış aylarında Türkiye'ye gelmesi beklenen ünlü şarkıcının, yıl sonuna kadar yeni albümünü çıkarması ve ardından turneye çıkması planlanıyor. İstanbul konserinin tarihine dair net bir bilgi henüz paylaşılmamış olsa da, Perry'nin kış aylarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Katy Perry'nin Türkiye'ye geleceği haberi üzerine hayranları büyük bir merakla konser tarihini beklemeye başladı.