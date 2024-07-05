Müzik kariyerinde sayısız başarıya imza atan Taylor Swift, "Eras" dünya turnesi kapsamında Avrupa’da konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde vereceği konserler öncesinde, şehrin adı geçici olarak "Swiftkirchen" olarak değiştirildi.

Şehir adı Swiftkirchen oldu

Gelsenkirchen’de 17-18 ve 19 Temmuz tarihlerinde sahne alacak olan Taylor Swift, şehir yetkililerinin yaptığı bu jestle onurlandırıldı. Swift hayranı Aleshanee Westhoff’un önerisiyle başlatılan kampanya sonucunda, Belediye Başkanı Karin Welge, şehrin adını geçici olarak "Swiftkirchen" olarak değiştirdi.

Şehrin merkezi Swift'in portresiyle süsleniyor

Şehir merkezinde, Swift'in pembe bir portresi ile süslenen "Swiftkirchen" tabelası yer alıyor. Ayrıca, Markus Schwardtmann önümüzdeki günlerde Gelsenkirchen’in en çok ziyaret edilen yerlerine birkaç tabela daha asılacağını belirtti.

Swift’in favorisi tavuk döner

Öte yandan, Taylor Swift’in favori kebapçısı da ortaya çıktı. Kentish Delight adındaki dükkandan sık sık tavuk döner siparişi veren Swift, dükkan sahibine VIP konser bileti teklif etti. Ancak dükkan sahibi Ahmed Khan, yoğun iş temposu nedeniyle bu teklifi geri çevirdi.

Klibini kebapçıda çekti

Swift, Ed Sheeran ve Future ile birlikte seslendirdiği "End Game" (2017) şarkısının bazı sahnelerini bu kebapçıda çekmişti. Kebapçı sayesinde satışlarında artış yaşayan dükkan sahibi Khan, Swift’in mütevazı ve cömert biri olduğunu belirtti.

Taylor Swift’in konserlerinin yanı sıra Almanya’daki bu özel değişiklikle hayranları büyük bir sürprizle karşılaştı. Avrupa turnesi kapsamında, Gelsenkirchen’den sonra Amsterdam ve Zürih’te de konserler verecek olan Swift, hayranlarını büyülemeye devam ediyor.