SZA konser i ile aynı anda İngiltere ve Slovakya arasında oynanan futbol maçı başlayınca izleyicilerin büyük bir kısmı konseri terk etti ve SZA, boş alana konser vermek zorunda kaldı.

34 yaşındaki şarkıcı SZA, performansını sahnedeki az sayıdaki izleyiciye sergiledi. Şarkıcı, konsere devam ederken sahnede yaşanan mikrofon sorunları da dikkat çekti. Konser öncesinde gergin olduğu gözlenen SZA, izleyicilere hitaben yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

"Sizi her zaman seveceğim"

SZA, konserini bitirirken izleyicilere teşekkür ederek, "Burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sonsuz sevgimi ve en derin saygılarımı sunuyorum. Sizi her zaman seveceğim, Tanrı sizi korusun. Eve güvenle dönün, benim adım SZA, iyi geceler" dedi.

İzleyiciler maça koştu

BBC'nin yayınladığı görüntülerde, bazı izleyiciler maç nedeniyle sahneyi terk ettiklerini belirtirken, bazıları da sahnede yaşanan mikrofon sorunu nedeniyle alandan ayrıldıklarını açıkladı. İngiltere ve Slovakya arasındaki maçın başlaması, konsere olan ilgiyi büyük ölçüde azalttı.