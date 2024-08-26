Almanya'nın Achern kentinde faaliyet gösteren ünlü tütün ve sigara üreticisi TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi), iflas başvurusu yaparak Offenburg bölge mahkemesine başvuruda bulundu. Şirketin iflas süreci başlatılmış olup, yeniden yapılanma olasılığı üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Şirketin durumu ve iflas süreci

TMCC'nin iflas sürecinin ilk aşamaları başlamışken, şirketin yeniden yapılanmasının mümkün olup olmadığı üzerine değerlendirmeler sürdürülüyor. Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, Achern’deki hukuk firması Schultze & Braun adına yaptığı açıklamada, operasyonların devam edeceğini ve şirketin 40’tan fazla çalışanının işlerinin şimdilik güvende olduğunu belirtti.

Çalışanların maaşları güvencede

Şirketin çalışanlarının maaşları, Federal Çalışma Ajansı tarafından sağlanan iflas yardımı ile Ekim ayına kadar güvence altına alınmış durumda. Bu adım, çalışanların işsizlik riskiyle karşı karşıya kalmasını önlemeyi amaçlıyor.

İflasın sebepleri

TMCC'nin iflasının arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Şirket, bir makinedeki arıza nedeniyle üretim kaybı yaşadı ve tütün tüketicilerinin talebinde meydana gelen düşüş, iflas sürecini daha da zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.