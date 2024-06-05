Avrupa’nın üçüncü büyük turizm şirketi olan FTI Grup’un ana şirketi Alman FTI Turistik, iflas başvurusunda bulundu. Münih bölge mahkemesine 3 Haziran’da yapılan iflas başvurusu sonrası, şirketin maliyetlerinin hesaplanacağı açıklandı.

Tur operatörleri ve araç kiralama şirketleri etkilendi

FTI Turistik’in iflasından yalnızca bu tur operatörü markasının değil, grup bünyesindeki diğer şirketlerin de ek iflas başvurularında bulunacağı belirtildi. Almanya, Avusturya ve Hollanda’daki FTI markaları, Almanya’daki 5vorFlug, BigXtra Touristik, DriveFTI, Cars&Campers ve Meeting Point Rent-a-Car gibi araç kiralama markalarının da iflastan etkilendiği bildirildi. Ancak, TUI Grup, Alltours, Dertour ve vtours gibi üçüncü taraf sağlayıcılardan yapılan rezervasyonların etkilenmediği belirtildi.

Havayolu şirketleri için zor zamanlar

FTI Turistik ile bağlantılı havayolu şirketleri de iflasın etkilerini hissetmeye başladı. Condor, SunExpress, Corendon Airlines, SmartLynx Airlines ve Marabu havayollarının bu durumdan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Condor, FTI Turistik’in iflasının yaratacağı açığın kısa vadede piyasa tarafından kapatılacağını umduğunu belirtti. Ancak, Condor'un FTI Turistik ile iptal edilmiş paket tur rezervasyonu yapan yolcuları uçurmasına izin verilmiyor. Yine de tüm misafirlerin dönüş uçuşlarını planlandığı gibi gerçekleştirebilecekleri açıklandı.

İflasın nedenleri ve destek planları

FTI Turistik, iflas başvurusunun nedenlerini uzun ve karmaşık bir yatırımcı süreci ile açıkladı. Nisan 2024’te bir yatırımcı konsorsiyumunun giriş yapmasına rağmen, rezervasyon rakamları beklentilerin altında kaldı ve tedarikçilerin avans ödemesi talepleri likidite ihtiyacını artırdı. Bu sebeplerle yasal iflas başvurusu yapılması gerektiği belirtildi.

İflastan etkilenen yolculara destek sağlamak amacıyla bir destek web sitesi ve yardım hattı açıldı. Alman Seyahat Güvenlik Fonu (Deutscher Reisesicherungsfonds – DRSF) tarafından sigortalanan devam eden seyahatlerin planlandığı gibi sürdürüleceği, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise orijinal kalkış noktasına dönüş yolculuğunun düzenleneceği bildirildi. FTI Turistik ile seyahat eden 65.000 kadar tatilcinin etkilenebileceği belirtiliyor.

11.000 çalışan ve büyük bir ekonomik etki

1983 yılında kurulan FTI Turistik, dünya çapında 90 yan kuruluşta 11.000 kişiyi istihdam ediyordu. Şirket, 2022-23 mali yılında 4,1 milyar Avro (4,4 milyar ABD Doları) satış bildirmişti. ABD’li yatırımcı Certares’in şirketi satın alma ve borçlarını üstlenme planlarına rağmen, bu süreç iflas başvurusunu engelleyemedi.