Türkiye fast food pazarında önemli bir değişim yaşanıyor. Yum! Brands, KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki franchise sözleşmesini feshederek 537 şubesini kapatma kararı aldı. Şu anda cadde üzerindeki restoranlar kapanırken, alışveriş merkezlerindeki şubeler faaliyetlerine devam ediyor.

Yum! Brands, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamayla Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut şubelerinin kapanacağını duyurdu. Şirket, İş Gıda ile olan franchise sözleşmesini feshettiğini, 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesinin kapatılacağını belirtti.

Kapanan şubelerle birlikte binlerce çalışan için belirsizlik başladı. Henüz ihbar süresi olmayan çalışanlar, işlerinden oldular. Şu anda sadece alışveriş merkezlerindeki restoranlar hizmet vermeye devam etmekte.

Stoklar tükenmeye başladı

Yum! Brands, Türkiye'deki franchise partneri İş Gıda'nın uluslararası operasyonel standartları yerine getirmediğini öne sürerek sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Temel ürünlerin sevkiyatında yaşanan belirsizliklerle birleşince, kapanan şubelerde stoklar tükenmeye başladı.

Online sipariş sistemleri de büyük oranda durdu. Özellikle KFC, Türkiye genelindeki siparişlerini tamamen durdurdu. Pizza Hut ise online satışlarına devam etse de bazı bölgelerde ürün temini zorlukları yaşanıyor.

Online siparişler durdu, gelecek belirsiz

KFC'nin Türkiye'deki internet sitesinde ve mobil uygulamalarında sipariş verilmesi şu an mümkün değil. "Seçili adresinizdeki restoranımız şu anda hizmet vermemektedir" şeklinde bir uyarı çıkıyor.

Pizza Hut ise online sipariş almaya devam ediyor fakat KFC'nin durumunun ne zaman normale döneceği henüz belli değil. Alışveriş merkezlerinde hizmet veren şubeler de franchise anlaşmalarına bağlı olarak kısa süre içinde kapanabilir.