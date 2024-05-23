İşte farklı ülkelerden örnekler:

Birleşik Krallık

Zorunlu mikroçip uygulaması ve sıkı raporlama sistemiyle başıboş köpeklerin kontrol altına alınması hedefleniyor. Ancak sahiplenilmeyen köpekler için ötenazi seçeneği hala mevcut.

Çin

Şanghay'daki Kedi Adası, başıboş kedilere güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları yürütülüyor. Hayvan istismarını engelleyici yasal düzenlemeler talep ediliyor.

Rusya

Sibirya'da başıboş hayvanların itlafı yeniden gündeme geldi. Ancak hayvan hakları aktivistleri, sorunun kaynağının ihmal olduğunu ve itlafın çözüm olmadığını savunuyor.

İspanya

Kolluk kuvvetleri başıboş hayvanları toplayarak karantina, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Fransa

Terk edilen evcil hayvanlar için hızlı müdahale ekipleri oluşturulmuş. Tehlikeli köpek türleri için tasma zorunluluğu ve hayvan terk etme yasağı gibi önlemler uygulanıyor.

Hollanda

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada başıboş köpek bulunmayan tek ülke. Kısırlaştırma programı, sahiplendirme teşvikleri ve hayvan polisi gibi uygulamalarla sorun çözülmüş durumda.

Almanya

Köpek sahiplik vergisi ve agresif ırklar için özel düzenlemeler mevcut. Ciddi hastalıklar dışında ötenazi yasak.

Polonya

Belediyeler başıboş hayvanları toplayarak çip kontrolü yapıyor, kısırlaştırıyor ve barınaklara yerleştiriyor. Ötenazi sadece zorunlu durumlarda uygulanıyor.

Türkiye'deki tartışmalar ve beklentiler

Türkiye'de sokak hayvanları konusunda yeni bir yasa teklifi hazırlanıyor. Teklifte başıboş hayvanların sahiplendirilmesi teşvik edilirken, sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması da yer alıyor. Bu durum hayvan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanırken, bazı kesimler ise sokak hayvanlarının yarattığı sorunlara dikkat çekiyor.