Antalya’da yaşayan Rusya vatandaşı Güzel Amirova (47), sıfır atığa ve geri dönüşüme dikkati çekmek için plastik atıklardan ve poşetlerden heykeller yapıyor. Arkadaşlarının getirdiği ve kendi kullandığı atıkları heykele dönüştüren Amirova, plastik poşetlere mum ateşi ile şekil veriyor.

Rusya’da 12 yıl önce plastik atıklardan eserler üretmeye başlayan Güzel Amirova, 4,5 yıl önce Antalya’ya taşındı. Sıfır atığa ve plastik ürünlerin geri dönüşümüne dikkati çekmek isteyen Amirova, burada da heykeller üretmeye başladı.

Bugüne kadar yüzlerce heykel yapan Amirova, kendi kullandığı veya arkadaşlarının getirdiği plastik atıkları heykellere, takılara, kıyafetlere dönüştürüp festivallerde sergiliyor. İnsanlara geri dönüşümün önemini anlatmak isteyen Amirova, heykellerin yapımında ise hiçbir yapıştırıcı madde kullanmıyor, plastiklere şekil vermek için mum ateşinden yararlanıyor.

Geri dönüşümü oldukça zor olan plastik poşetlerden heykel yapan Amirova, yaptıklarını görenlere geri dönüşümün önemini anlatıyor. Amirova, heykellerinin açık havada sergileyerek, daha çok kişiye ulaşabilmek istiyor.

"Plastik poşetleri geri dönüşüme göndermek çok zor"

Güzel Amirova, “İnsanlara sıfır atık sürecini anlatabilmek için geri dönüşüm sanatı yapmaya başladım. 4,5 yıldır Antalya’da yaşıyorum, heykeller, eserler üretip sergiliyorum. İnsanlara ekolojiyi, sıfır atığı anlatmaya çalışıyorum. Dünyamızın temiz ve güzel olmasını istiyorum. Arkadaşlarım evde kullandıkları pet şişeleri, plastik poşetleri getiriyor. Plastik poşetleri geri dönüşüme göndermek çok zor. Bunları kullanarak heykeller yapıyorum" diyor.

Son eseri deniz kızı heykelinin yüzünü, ellerini, kollarını tamamen plastik poşetlerden yaptığını söyleyen Amirova, şunları ifade ediyor:

"Hiç yapıştırıcı ve malzeme kullanmadan, ısıtıp şekil veriyorum. Elime gelen tüm plastik ürünleri kullanıyorum. İnsanlar ilk gördüklerinde çok şaşırıyor. Görenlerin kafalarında geri dönüşüm atıkları konusunda bir fikir canlanması benim için çok önemli. İnsanlar bir yıl sonra beni gördüklerinde plastik atıklara önem verdiklerini anlatıyor. Bu benim için çok önemli."

Dünyada sadece kendisinin plastik poşetlerden heykeller yaptığını söyleyen Amirova, “Bunları açık hava sergilemek istiyorum. Bunlara yağmur, güneş hiçbir şey zarar vermez. İnsanlar gördüklerinde kafalarında bir şey canlansın istiyorum" diyor.