Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde her gün ve hızla artıyor...

Her noktasında bomba patlayan Ukrayna'da, Ukrayna ile savaşan Rusya'da dahi gıda fiyatları düşüyor...

Peki bizde neden artıyor...

Geçtiğimiz günlerde bir tüketici federasyonunun başkanının sözlerine inanamadım...

Elma'nın fiyatı tarladan markete gelinceye kadar yüzde 285 artmış...

Aynı şekilde domates...

Adam tarlanın ortasına yığmış domatesleri, aynen hem şunları söylüyor ve hem de ağlıyor;

''Kilosu 2 lira 50 kuruş''...

Pazarda bereli domatesleri 20 liradan bulunca, markette 35 liraya domates görünce seviniyor bu millet arkadaşlar...

Artık yeter ya...

Bir hal yasası teranesi tutturdunuz, yıllardır aynı senfoni...

Hal yasası da... Hal yasası...

Tadil mi edeceksiniz, yenisini çıkaracaksınız, ne yapacaksanız lütfen yapın...

Soğan, patates 5 lira olunca çuval çuval bunları dağıtan yetkililere soruyorum:

Benim pazarlarda gördüğümü siz görmüyor musunuz?

Üreticiden 2 lira 50 kuruşa dahi almadıkları domatesin fiyatını kırarak 2 liraya alıp, 35 liraya markette satan ahlaksız bir kesim var. Bu sizi rahatsız etmiyor mu?

Bir ''aracı''da ''aracı'' muhabbeti yıllardır var bu ülkede...

Neymiş efendim, ''aracılar köylüden ucuza alıp, pahalıya satıyor'' diyorlar...

Sattırmayın efendim, kolluk kuvvetleri var bu ülkede...

Gerçek manada kooperatifleşme için daha ne bekliyorsunuz?

Ama bir tek kuruş dahi kar etmeyen bir kooperatifleşmeden sözediyorum...

Asla etin, sütün, sebzenin, meyvenin en pahalısını satan kooperatiften değil...

Piyasaya kalite getirecek ve aynı zamanda fiyat istikrarını sağlayacak kooperatif sistemi benim sözünü ettiğim...

Yıllardır ülkenin kanayan yarası haline gelen ''aracılar kazanıyor'' muhabbetinin artık arkasına sığınılmaması şart...

Gerekirse yerel yönetimler ''tarladan sofraya'' uygulamasını gerçekleştirebilmek için her çareye başvurmalıdır...

İşin daha vahim tarafı da şudur;

Muhteremler,

Ne çocuklarımız, ne gençlerimiz ve ne de yaşlılarımız yeteri kadar beslenememektedir. Bunun da tek nedeni hak etmediğini kazanan ''ahlaksız bir zümredir''

Gün birlik olma, gün kooperatifleşme ama kazıklayan değil, arpalık yapılmayan ve asla yapılmayacak olan bir sistemi ülkenin gündemine oturtmaktır...

Bu ülkenin...

Siyasetten uzak, hiç bir parti ve kişinin kötü emellerine alet edilmeyecek üretici – tüketici sistemine ihtiyaç vardır...

Yoksa...

Biz çok kısa sürede yatlar, katlar, son model arabalar alan bir grubun esiri olmaya devam ederiz...