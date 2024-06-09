İsviçreli bilim insanları, insan beyin dokusundan dünyanın ilk 'yaşayan bilgisayarını' geliştirdiklerini duyurdu. Bu yeni teknoloji, dünya enerji krizine çözüm sunabilecek potansiyele sahip.

İnsan beyni tabanlı bilgisayar enerji krizine çözüm olabilir

Bilim insanları, laboratuvar ortamında yetiştirdikleri 16 organoid veya beyin hücresi kümesinden oluşan dünyanın ilk 'yaşayan bilgisayarını' geliştirdiler. Bu organoidler, birbirleri arasında bilgi gönderip alabilen ve geleneksel bir bilgisayar çipi gibi çalışan canlı hücrelerdir.

Daha az enerji tüketen bilgisayar

Canlı makinenin en büyük avantajı, dijital işlemcilere kıyasla çok daha az enerji tüketmesidir. Yapılan araştırmalara göre, insan beyninin bir bilgisayarın harcadığı enerjinin sadece 10 ila 20 wattını kullanarak aynı hızda ve 1.000 kat daha fazla belleğe sahip olduğu tespit edildi. Örneğin, Hewlett Packard Enterprise Frontier gibi süper bilgisayarlar 21 megawatt enerji harcarken, insan beyni sadece 10 ila 20 watt enerji kullanıyor.

FinalSparks'tan yenilikçi adım

Bu yenilikçi makine, biyolojik sinir ağları üzerinde çözümler üretmeye odaklanan FinalSparks adlı şirketin bilim insanları tarafından geliştirildi. FinalSparks'ın eş CEO'su Dr. Fred Jordan, bu fikrin bilim kurgu eserlerinde yaygın olduğunu, ancak gerçek dünyada çok az araştırma yapıldığını belirtti.

Organoidlerin rolü

Organoidler, kök hücrelerden yapılan ve üç boyutlu doku kültürleri oluşturan küçük yapılar olarak tanımlanıyor. Bu tür kültürler, bir organın karmaşıklığını kopyalayabilir veya belirli hücre türlerini üretebilir. Bilim insanları, kök hücreleri alarak yaklaşık bir ay boyunca nöron özellikleri kazanana kadar yetiştiriyorlar. FinalSparks'ın mini beyinleri, yaklaşık 0,5 mm çapında ve 10.000 canlı nörondan oluşuyor.

Yaşayan bilgisayarların kullanım alanları

Şu anda üç üniversite, bu yeni teknolojiyi kullanmakla ilgilendiğini belirtti. Dr. Jordan, bu yeniliği "wetware" olarak adlandırıyor ve bunun geleneksel bilgisayar donanımı ile yazılımı arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Beynin, öğrenmek için sinaptik bağlantıları fiziksel olarak değiştirdiği için yeni bir terminolojiye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Enerji krizine çözüm

Dünya, yakıt kıtlığı, tedarik zinciri kesintileri ve yenilenebilir enerjiye geçiş gibi sorunlarla boğuşurken, yapay zekanın yıllık 29,3 terawatt saat enerji tüketmesi bekleniyor. Bu yeni teknoloji, enerjiye aç veri merkezleri için büyük bir umut kaynağı olabilir.

Global ilgi ve gelecek potansiyeli

Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlar ve üniversiteler, bu donanımı test etmek için FinalSparks'a bağlanmaya başladı. Dr. Jordan, bulgularını yayınladıktan sonra birçok insanın kendisine yatırım teklifleriyle ulaştığını belirtti. Ayrıca, bu teknolojinin insan beyninin yeni bir şekilde anlaşılmasına ve hastalıkların tedavisine yol açabilecek potansiyel bir atılım olabileceğini ifade etti.

Organoid teknolojisi ve gelecek araştırmalar

Organoid oluşturma teknolojisi, insan nöronlarını bir bilgisayara dönüştürme fikri üzerine yapılan çalışmalar oldukça yenidir. Ancak bu alandaki araştırmalar, gelecekte büyük atılımların habercisi olabilir.