İş ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Olcar, Türkiye ve dünya genelinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Kuşlara, özellikle de güvercinlere olan tutkusuyla bilinen Olcar, İzmir'de gençlere yönelik bir "Kuş Okulu" açıyor.

Diplomalı kuşçular yetişecek

Mehmet Olcar, bu benzersiz proje için arazi arayışında olduğunu belirtti. Olcar, "Yakın zamanda güvercin üzerine bir okul açacağım. Genç kuşçu kardeşlerim bu okuldan mezun olduktan sonra diplomalı kuşçu olarak bilinçli bir şekilde güvercin yetiştirecekler. Bu okul projesi dünya çapında bir ilk olacak. İş ve sanat camiasından da birçok ünlü ismin güvercin hobisi ve merakı var. Sağ olsunlar, bu konuda birçok ünlü isim de bizlere destek oluyor," dedi.

Mardin güvercinlerini dünyaya tanıtacak

Mehmet Olcar, tek amacının Mardin'e özgü güvercinleri dünyaya tanıtmak olduğunu vurguladı. Olcar’ın bu yenilikçi girişimi, hem kuş severler hem de gençler için büyük bir fırsat sunuyor.