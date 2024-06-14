Çağın en büyük hastalıklarından birisi olan vitiligonun tedavisi henüz yok. Bursa’da faaliyet gösteren Este Altınok Kişisel Bakım Merkezi, vitiligo kapama yöntemiyle 3-4 seansta vitiligo lekelerini tamamen yok ediyor. Sadece Türkiye’nin dört bir yanında değil, dünyanın birçok ülkesinden insanlar Bursa’ya akın ediyor.BURSA (İGFA) - Vitiligo, kesin sebebi bilinmemekle birlikte deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır. Halk arasında ala veya alaca hastalığı olarak farklı şekillerde adlandırılabilen bu hastalık, her yaşta görülebilse de büyük oranla 20 yaşından önce belirti vermeye başlar. Son yıllarda pandemiyle birlikte sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de artış gösteren vitiligo, vücuttaki bağışıklık sisteminin çökmesiyle veya vücuda yararlı hücreleri savaşçı olarak görüp onları yok etmesiyle ortaya çıkan çağın en önemli hastalıklarından birisi olarak biliniyor.

Bursa’da faaliyet gösteren Este Altınok Güzellik Uzman Estetisyeni Elif Seda Ateş Alkan, vitiligo hastalığına karşı medikal kamuflaj yöntemiyle vücuttaki istenmeyen lekelerden tamamen kurtulacağını söyledi. Uzman Estetisyen Elif Seda Ateş Alkan, “Vitilogo kapama yöntemi son zamanlarda ciddi anlamda bir kurtarıcı. Medikal kamuflaj seans seans uygulanan bir işlem. Seanslar 30 günde bir tekrarlanıyor. Sağlık Bakanlığı onaylı ve aynı zamanda Cerrahpaşa Eğitim Hastanesinde Dermatoloji Bölümünde de yapılan nano teknoloji yöntemiyle yapılan bu işlemlerle danışanlarımız memnun kalıyor” dedi.

VİTİLİGO HASTALARI BURSA’YA AKIN EDİYOR

Este Altınok Kişisel Bakım Merkezi Kurucusu İkbal Yeşil, “Vitiligo kapama yöntemini 30 gün aralıklarla toplamda 4 seans olmak üzere danışanlarımıza uyguluyoruz. Bu yöntemle yüzde 70’in üzerinde vücuttaki vitiligo lekeleri tamamen yok oluyor. Yerine doğal bir şekilde derinizin kendi rengi geliyor. Derinin rengi aldığını gösteriyor ve ondan sonra her seansta rengin daha koyulaşarak kendi cilt tonunuza yakın hale geliyor. Danışanlarımız ilk seansta bu değişimi fark etmeye başlıyorlar” dedi. Este Altınok Kişisel Bakım Merkezi Kurucusu İkbal Yeşil, vitiligo kapama yöntemini uygulayan tüm danışanların memnun olduğunu ifade ederek, “Sadece Türkiye’nin neredeyse her ilinden değil, dünya genelinde bir çok ülkeden insanlar da Bursa’ya geliyorlar” dedi.