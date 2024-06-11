Yer işaretleri bize gerçek bir yer duygusu kazandırır. Anıtlar ve doğa harikaları, gezginleri bir hedefe bağlar ve ister Eyfel Kulesi için Paris'e, ister antik piramitler için Giza'ya yolculuk yapmamıza ilham verir. Bu önemli tarihi yerler, dünyayı dolaşırken yapılacaklar listenizin başında olmalı.

Angkor Wat: Siem Reap, Kamboçya

Güneydoğu Asya'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Angkor Arkeoloji Parkı, geniş Angkor Wat tapınak kompleksi ve Khmer İmparatorluğu'nun kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Alanı olan bu bölge, dokuzuncu yüzyıldan 15. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle dikkat çekiyor. Angkor Wat'ın tarihini ve eşsiz mimarisini en iyi şekilde anlamak için rehberli bir tur rezervasyonu yapmayı düşünün ve tapınağın tepesine tırmanarak muhteşem manzaraların tadını çıkarın. Ayrıca, Angkor Thom'daki Bayon tapınağını da ziyaret etmeyi unutmayın. Siem Reap'ten taksi, tuk-tuk veya bisikletle kolayca ulaşabilirsiniz.

Sidney Opera Binası: Sidney, Avustralya

Sidney Opera Binası, dünyanın en tanınmış yapılarından biridir ve Sidney Limanı'nın hemen yanında yer alır. Operalar, orkestralar, bale ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapan bu ikonik yapı, rehberli turlar ile keşfedilebilir. Sahne arkası turlar da dahil olmak üzere çeşitli rehberli seçenekler mevcuttur. Tur sonrası, liman kenarındaki restoranlarda içki içebilir veya akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Eyfel Kulesi: Paris, Fransa

Eyfel Kulesi, dünyanın en çok ziyaret edilen anıtlarından biridir. Kalabalıktan kaçınmak için ilkbahar veya sonbahar aylarında ziyaret etmeyi planlayabilirsiniz. İkinci kata çıkmak daha ucuz olup, 700 merdiveni tırmanarak daha da tasarruf edebilirsiniz. Ancak, Paris'in eşsiz manzaralarını görmek için en üst kata çıkmaya değer. Eyfel Kulesi'nde yemek yiyebileceğiniz şık restoranlar da bulunmaktadır. Gün batımından sonra, kulenin göz kamaştırıcı ışık gösterisini izleyebilirsiniz.

Tac Mahal: Agra, Hindistan

Tac Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından sevgili eşi Mümtaz Mahal için yaptırılan bir türbedir. 1630'lu ve 40'lı yıllarda inşa edilen bu gösterişli yapı, UNESCO tarafından Hint-İslam mimarisinin en büyük başarısı olarak kabul edilir. Yeni Delhi'den trenle yaklaşık üç saatte ulaşılabilir. Sabah erken saatlerde giderek gün doğumunu yakalayabilir ve kalabalıktan kaçınabilirsiniz. Öğleden sonradan gün batımına kadar olan süre de ziyaret için uygundur.

Machu Picchu: Peru

Peru And Dağları'nda, deniz seviyesinden yaklaşık 2.000 metre yükseklikte yer alan Machu Picchu, antik İnka kalesidir. Bölgenin rakımına uyum sağlamak için yakınlardaki Aguas Calientes'te geceyi geçirmek en iyisidir. Cusco'dan uzun bir günlük gezi ile de ziyaret edebilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde otobüsle veya yürüyerek kaleye ulaşabilirsiniz. Biletlerinizi önceden rezerve etmeyi unutmayın ve Huayna Picchu ile Machu Picchu zirvelerine tırmanmak için ek izinler gerekmektedir.

Çin Seddi: Çin

Çin Seddi, yaklaşık 5.500 mil boyunca uzanan ve Ming hanedanlığına ait en iyi korunmuş bölümleriyle dünyanın en uzun duvarıdır. Pekin yakınlarındaki Mutianyu bölümü, ziyaret için popüler bir seçimdir ve uzun yürüyüş yollarına sahiptir.